Бьорндален: надеюсь, дочь будет выступать за Норвегию, если станет биатлонисткой

Норвежский биатлониствыразил надежду на то, что если его дочь решит стать биатлонисткой, то будет выступать в составе сборной Норвегии, а не Беларуси, как её мать«Сначала её должно понравиться кататься на лыжах. Тогда она сможет стать кем угодно, у неё будут все возможности. Она сможет стать лыжницей, биатлонисткой, или делать что-то ещё. Главное, чтобы у неё была хорошая жизнь. Если она захочет выступать за какую-либо страну, то сможет выбрать сама. До 18 лет у неё будет двойное гражданство. После этого ей необходимо будет выбирать. Но предполагаю, что кто-то наверняка будет тянуть за какие-то ниточки. Но, конечно, я надеюсь, что она будет выступать за Норвегию», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.