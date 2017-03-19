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Фристайлисты Бланк и Онодзука — чемпионы мира в хафпайпе

19 марта 2017, воскресенье. 00:46. Другие
Американский фристайлист Аарон Бланк завоевал золотую медаль в хафпайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Сьерре-Неваде (Испания). Результат победителя — 91,80 балла. Вторым стал канадец Майк Риддл (89,60), третье место занял француз Кевин Ролланд (88,40). Лучший из россиян Роман Егоров стал 20-м (55,40), его соотечественник Павел Чупа — 21-м (51,40).

В той же дисциплине у женщин чемпионкой мира стала японка Аяна Онодзука (89,80), второе место заняла француженка Мари Мартинод (87,00), третье — американка Девин Логан (84,20). Лучшая из россиянок Валерия Демидова завершила соревнования на 12-й позиции (67,20), Елизавета Чеснокова заняла 13-е место (65,00), Полина Агнцева — 16-е (56,00).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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