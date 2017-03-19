Фристайлисты Бланк и Онодзука — чемпионы мира в хафпайпе

Американский фристайлистзавоевал золотую медаль в хафпайпе на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Сьерре-Неваде (Испания). Результат победителя — 91,80 балла. Вторым стал канадец(89,60), третье место занял француз(88,40). Лучший из россиянстал 20-м (55,40), его соотечественник— 21-м (51,40).В той же дисциплине у женщин чемпионкой мира стала японка(89,80), второе место заняла француженка(87,00), третье — американка(84,20). Лучшая из россиянокзавершила соревнования на 12-й позиции (67,20),заняла 13-е место (65,00),— 16-е (56,00).