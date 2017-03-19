Рапирист Сафин победил на этапе Гран-при по фехтованию в Лонг-Бич

Россиянин Тимур Сафин победил в индивидуальных соревнованиях рапиристов на этапе Гран-при по фехтованию в Лонг-Бич. В финале он оказался сильнее американца Александра Массиаласа. Бронзовые награды завоевали итальянцы Джорджио Авола и Даниэле Гароццо.
Фехтование. Этап Гран-при. Лонг-Бич, США
Мужчины. Рапира
1. Тимур Сафин (Россия).
2. Александр Массиалас (США).
3. Джорджио Авола (Италия).
3. Даниэле Гароццо (Италия)…
14. Дмитрий Жеребченко (Россия)…
23. Дмитрий Ригин (Россия).
24. Тимур Арсланов (Россия)…
26. Артём Седов (Россия)…
37. Дмитрий Комиссаров (Россия)…
45. Алексей Черемисинов (Россия).