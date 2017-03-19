Касьянов стал обладателем Кубка мира по бобслею в зачёте четвёрок

Экипаж россиянина Александра Касьянова победил в соревнованиях четвёрок на заключительном этапе Кубка мира по бобслею в Пхёнчхане. Этот успех помог ему стать обладателем Кубка мира в зачёте четвёрок по итогам сезона. В комбинированном зачёте, учитывающем выступления и в двойках, и в четвёрках, Касьянов стал вторым, уступив только немцу Франческо Фридриху.
Бобслей. Финальный этап Кубка мира. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Четвёрки
1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв) – 1.39,96.
2. Швейцария (Рико Петер) – 1.40,19.
3. Латвия (Оскарс Киберманис) – 1.40,22…
12. Россия (Максим Андрианов, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Юрий Селихов) – 1.40,52…
19. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин Максим Белугин, Роман Кошелев) – 1.41,22.
Итоговый зачёт Кубка мира в четвёрках
1. Александр Касьянов (Россия) – 1500.
2. Рико Петер (Швейцария) – 1471.
3. Стивен Холкомб (США) – 1362.
4. Алексей Стульнев (Россия) – 1282.
Итоговый комбинированный зачёт
1. Франческо Фридрих (Германия) – 2769.
2. Александр Касьянов (Россия) – 2766.
3. Стивен Холкомб (США) – 2693.