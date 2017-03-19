Мартьянова и Дериглазова — на пьедестале этапа Гран-при по фехтованию в США

Россиянка Марта Мартьянова заняла второе место в индивидуальных соревнованиях рапиристок на этапе Гран-при по фехтованию в Лонг-Бич. В финале она уступила американке Ли Кифер. Третье место заняли россиянка Инна Дериглазова и итальянка Арианна Эрриго.
Фехтование. Этап Гран-при. Лонг-Бич, США
Женщины. Рапира
1. Ли Кифер (США).
2. Марта Мартьянова (Россия).
3. Инна Дериглазова (Россия).
3. Арианна Эрриго (Италия)…
10. Аделина Загидуллина (Россия)…
22. Оксана Мартинес (Россия).
23. Аделя Абдрахманова (Россия)…
25. Лейла Пириева (Россия)…
37. Анастасия Иванова (Россия)…
41. Светлана Трипапина (Россия)…
55. Яна Алборова (Россия)…
71. Кристина Самсонова (Россия)…
124. Ирина Картукова (Россия).