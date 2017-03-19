Редькин: на Олимпиаде в Пхёнчхане Шипулину нужно превзойти себя

Олимпийский чемпионпрокомментировал победу россиянинав гонке преследования на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия), а также оценил шансы биатлониста на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).«Антон – молодец. Всё сделал правильно. Ранее он допускал больше ошибок, чем вчера. Антон чисто отработал на первых двух огневых рубежах, а потом промазал на стойке. Так они сравнялись с Фуркадом, но на четвёртой стрельбе россиянин, в отличие от француза, попал пять из пяти. У кого психология была сильнее, тот и победил.Фуркад — очень сильный спортсмен. Если сравнивать с Бьорндаленом, то Фуркад не хуже. Вопрос только в том, когда француз сможет добиться таких же результатов. Думаю, Фуркада уже сейчас можно называть великим биатлонистом. Шипулина? Тоже можно. Любой олимпийский чемпион уже великий спортсмен.На Олимпиаде в Пхёнчхане Антону нужно в первую очередь превзойти себя. Пусть россиянин и не способен выступать на уровне француза полный сезон, но чем меньше Шипулин будет допускать серьёзных ошибок (по два-три промаха на стрельбе), тем меньше побед одержит Фуркад», — приводит слова Редькина «Спорт-экспресс».