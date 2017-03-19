Экхофф: после точной стрельбы на последнем рубеже была уверена, что выиграю

Норвежкапрокомментировала свою победу в масс-старте на 12,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).«Сегодня старалась поразить все мишени, чтобы не перегружать себя штрафными кругами. Я не вспоминала свою победу на чемпионате мира в прошлом году, но старалась выступать как можно лучше, а главное — поразить все мишени. После точной стрельбы на последнем рубеже я была уверена, что выиграю эту гонку.Это была особая неделя для меня, и я рада выиграть последнюю гонку в сезоне. Этот сезон научил меня многому. Было важно преодолеть все трудности и успешно провести его концовку», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.