Коукалова: по ходу масс-старта старалась больше думать о сегодняшней вечеринке

Чешкапрокомментировала своё выступление в масс-старте на 12,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Коукалова заняла второе место и выиграла общий зачёт гонок с массовым стартом, опередив немку Лауру Дальмайер на 11 очков.«Я не чувствовала давления сегодня, так как старалась просто закончить сезон, а не бороться с кем-то. Старалась больше думать о сегодняшней вечеринке по окончании сезона. Не следила за Лаурой Дальмайер по ходу гонки, а концентрировалась на своей работе и выступлении.Это один из лучших сезонов в моей карьере. Я благодарна всем членам нашей команды, и мне приятно участвовать во всём этом празднике. Рада отблагодарить хорошим выступлением своих тренеров и сервисёров за поддержку.Теперь можно с мужем отправиться в отпуск, но он ещё не сказал, куда. Готовит мне сюрприз», — передаёт слова Коукаловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.