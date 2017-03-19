Мякяряйнен: концентрировалась на своём выступлении, не думая о результате

Финкапрокомментировала своё выступление в масс-старте на 12,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия), где она заняла третье место.«Не каждую неделю удаётся попадать на подиум. Последние две недели были тяжёлыми, но вчера и сегодня у меня получились неплохие гонки. Сегодня я довольна результатом. Довольна тем, как работали лыжи, трасса была более быстрой, чем до того. Я концентрировалась на своём выступлении, не думая о результате. Теперь я собираюсь выступить в чемпионатах Финляндии по биатлону и по лыжным гонкам, которые пройдут в Контиолахти, а потом, в начале апреля, буду отдыхать», — передаёт слова Мякяряйнен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.