«КПРФ» повторно обыграл «Новую генерацию» в чемпионате России по мини-футболу

Московский «КПРФ» одержал победу над «Новой генерацией» из Сыктывкара во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу столичной команды. Дублем в составе «Новой генерации» отметился Адри.
В первом матче «КПРФ» также отпраздновал победу — 5:2.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:3 (3:3).
Голы: Лин, 1, Адри, 3, 4, Кручинин, 29, Денисов, 48, Паулиньо, 50 — Барсков, 11, Коданев, 15, Гибадуллин, 19.