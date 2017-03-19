Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Норвегии, Гараничев — 8-й

Француз Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на 15 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене. Отметим, что Мартен забыл зарядить патроны в обойму перед гонкой, в связи с чем у него возникли проблемы на первой стрельбе. После этого рядом с его фамилией в протоколе до конца гонки горела «звёздочка». Вторым стал латвиец Андрей Расторгуев, а замкнул тройку призёров австриец Симон Эдер. Среди россиян лучше остальных выступил Евгений Гараничев, показавший восьмой результат.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 37.32,2 (0).
2. Андрей Расторгуев (Латвия) — +17,4 (2).
3. Симон Эдер (Австрия) — +32,4 (1).
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +42,2 (2).
5. Арнд Пайффер (Германия) — +42,5 (2).
6. Михал Шлезингр (Чехия) — +42,9 (1).
7. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) — +44,3 (1).
8. Евгений Гараничев (Россия) — +45,6 (3).
9. Михал Крчмарж (Чехия) — +46,7 (1).
10. Антон Бабиков (Россия) — +51,9 (1).
11. Антон Шипулин (Россия) — +1.04,7 (3).
28. Максим Цветков (Россия) — +3.33,1 (2).