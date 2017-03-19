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Фуркад: горжусь, что выиграл масс-старт в Хольменколлене

19 марта 2017, воскресенье. 16:28. Другие
Победитель масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене француз Мартен Фуркад прокомментировал трудности, возникшие у него на первой стрельбе, а также поблагодарил российских болельщиков за слова поддержки.

«Я пришёл на первый рубеж и увидел, что обойма пуста. Тогда я проверил все четыре обоймы, и они все оказались пустыми. К счастью, я смог отстрелять чисто и догнать соперников. Горжусь, что победил. Для меня очень важно стать лучшим в зачёте масс-стартов, но также я рад и 14-й победе в сезоне, и 22-му попаданию в тройку лучших.

Ещё хочу сказать спасибо всем российским болельщикам, которые оставляют много приятных комментариев на моей странице «ВКонтакте», — рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мартен Фуркад
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