Фуркад: горжусь, что выиграл масс-старт в Хольменколлене

Победитель масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене французпрокомментировал трудности, возникшие у него на первой стрельбе, а также поблагодарил российских болельщиков за слова поддержки.«Я пришёл на первый рубеж и увидел, что обойма пуста. Тогда я проверил все четыре обоймы, и они все оказались пустыми. К счастью, я смог отстрелять чисто и догнать соперников. Горжусь, что победил. Для меня очень важно стать лучшим в зачёте масс-стартов, но также я рад и 14-й победе в сезоне, и 22-му попаданию в тройку лучших.Ещё хочу сказать спасибо всем российским болельщикам, которые оставляют много приятных комментариев на моей странице «ВКонтакте», — рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».