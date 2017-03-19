Фуркад выиграл зачёт масс-стартов на Кубке мира по биатлону, Шипулин — 3-й

Француз Мартен Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте гонок с массовым стартом по итогам Кубка мира по биатлону сезона-2016/17. Мартен принял участие во всех пяти масс-стартах уходящего сезона, дважды занял первое место, один раз стал третьим и дважды — пятым. В общей сложности Фуркад набрал 248 очков.
На втором месте в зачёте масс-стартов финишировал немец Симон Шемпп (231 очко). Замкнул тройку сильнейших биатлонистов в гонках с массовым стартом россиянин Антон Шипулин (177).