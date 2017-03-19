Расторгуев: не был бы рад дисквалификации Фуркада, я за честную борьбу на трассе

Латвиец, ставший вторым в масс-старте на этапе Куюка мира по биатлону в Хольменколлене, прокомментировал первое в карьере попадание на пьедестал гонки в рамках Кубка мира.«Сегодня получилась стрельба. Главное, что хорошо отработал на последнем рубеже. Здесь в сборе вся моя команда: тренер, сервисмен, менеджер. Это очень мотивировало и помогало. Я был очень хорошо готов к трём заключительным гонкам сезона. На последнем круге старался как можно лучше проехать спуски, потому что трасса уже была разбитой. Главное, нельзя было упасть.Честно говоря, не был бы рад, если Фуркада бы дисквалифицировали. Я за честную борьбу на трассе», — рассказал Расторгуев в эфире «Матч ТВ».