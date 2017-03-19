М. Фуркад в итоговом общем зачёте КМ — 2016/17 опередил Шипулина на 453 очка

В Хольменколлене (Норвегия) состоялась последняя гонка нынешнего сезона Кубка мира по биатлону — мужской масс-старт. По итогам сезона первое место в общем зачёте занял француз Мартен Фуркад, набравший 1396 очков. Вторым стал россиянин Антон Шипулин (943 очка), третьим — норвежец Йоханнес Бё (812).
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1396.
2. Антон Шипулин (Россия) – 943.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 812…
18. Евгений Гараничев (Россия) – 495…
19. Максим Цветков (Россия) – 469…
24. Антон Бабиков (Россия) – 399…
35. Матвей Елисеев (Россия) – 235…
44. Дмитрий Малышко (Россия) – 167…
56. Алексей Волков (Россия) – 63…
79. Юрий Шопин (Россия) – 18.