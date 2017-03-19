Россиянки уступили Шотландии на чемпионате мира по кёрлингу в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу в своём третьем матче на чемпионате мира в Пекине уступила команде Шотландии со счётом 7:10. В первом матче россиянки оказались сильнее кореянок, а затем уступили сборной Канады.За сборную России на первенстве планеты выступают Анна Сидорова, Кира Езех, Александра Раева, Маргарита Фомина и Алина Ковалёва.После трёх игр на счету российской команды одна победа и два поражения. Россиянки делят шестое место в турнирной таблице с итальянками, кореянками, немками и американками. 20 марта российские кёрлингистки встретятся с командами Чехии и Швейцарии.Россия – Шотландия – 7:10 (0:3, 1:0, 0:1, 0:4, 2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1).