М. Фуркад установил рекорд по количеству подиумов за сезон

Французский биатлонистстал новым обладателем рекорда по количеству подиумов за сезон. Мартен одержал победу в масс-старте — последней гонке заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене, благодаря чему количество призовых мест в текущем сезоне у него увеличилось до 22 (14 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей).Помимо этого Фуркад сравнялся по количеству побед в сезоне со шведкой Магдаленой Форсберг. Также Мартен повторил достижение Форсберг и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в шестой раз став обладателем «Большого хрустального глобуса». При этом он выиграл общий зачёт КМ шесть раз подряд, как и Магдалена.