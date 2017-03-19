М. Фуркад: благодарен Шемппу за то, что не стал подавать протест

Французский биатлонист, выигравший масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене, прокомментировал инцидент с заменой магазина на первом огневом рубеже.«Я забыл зарядить винтовку перед стартом и обнаружил все магазины пустыми на первом рубеже. Это грубая ошибка, но мне повезло. Я был в хорошей форме, несмотря на эту ошибку, и отстрелял на ноль. Я вернулся, отстрелял чисто все рубежи и счастлив так завершить гонку. Это один из лучших дней в моей карьере. Помимо глупости с магазином я ещё потерял очки. После первой стрельбы мне грозила дисквалификация, так как я попросил магазин не так, как должен был сделать. Была возможность дисквалифицировать меня, но я благодарен жюри, что они решили оставить мне победу и позволили выиграть все малые кубки. Я удовлетворён этим решением.Конечно, многое отвлекало от спорта, ведь моя жена на девятом месяце беременности, и я рад, что завершил сезон 14-й победой. Я даже не мечтал о таком успешном сезоне. Хочу поблагодарить команду Германии и Симона Шемппа, которые не стали подавать протест на решение жюри. Я благодарен Симону Шемппу, моему сопернику в борьбе за «Малый хрустальный глобус», за такое решение. Мы все впечатлены этим, и он заслуживает за это больше чем кубок», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.