Расторгуев: у меня даже нет слов, чтобы описать, что этот подиум значит для меня

Латвийский биатлонистпрокомментировал своё выступление в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене, где он завоевал серебряную медаль.«Это мой первый подиум за пять лет. Сегодня я очень счастлив этому второму месту. Я благодарен за это своей команде, с которой мы вместе пришли к такому результату. Это особенный день для меня. В эту ночь у нас с командой будет большая вечеринка. У меня даже нет слов, чтобы описать, что этот подиум значит для меня. Я даже расплакался. Теперь мне хочется повторить этот успех. Я снова открываю дверь к подиуму и на следующий сезон смотрю с оптимизмом», — передаёт слова Расторгуева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.