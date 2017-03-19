Эдер: зима была тяжела для меня, но это один из лучших сезонов

Австрийский биатлонистпрокомментировал своё выступление в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене, по результатам которого он стал обладателем бронзы.«Вчера меня спрашивали про возможность попасть на подиум, и я рад, что это удалось. Я не чувствовал в себе достаточно сил в конце сезона, и на последнем круге моё тело было уже несвежим. Эта зима была тяжела для меня. На последнем круге Андрей был слишком быстр, поэтому я просто старался держаться за ним как можно дольше, чтобы сохранить третье место. Теперь меня ждёт чемпионат Австрии, а потом буду отдыхать. Это один из лучших сезонов для меня», — передаёт слова Эдера спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.