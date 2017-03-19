Фристайлисты Уильямс и Ледо победили в слоуп-стайле на ЧМ в Испании

На чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) определились победители в слоуп-стайле среди фристайлистов. У мужчин чемпионом мира стал американец Макрей Уильямс, серебро завоевал его соотечественник Гус Кенворти, бронзу – британец Джеймс Вудс. Россиянин Денис Некрасов, набрав в полуфинале 64,20 балла, не смог квалифицироваться в финал.В соревнованиях женщин победила француженка Тесс Ледо. Второй результат показала шведка Эмма Дальстрём, третьей стала британка Изабель Эткин. Лучшая из россиянок Лана Прусакова – 15-я.1. Макрей Уильямс (США) – 93,80.2. Гус Кенворти (США) – 91,80.3. Джеймс Вудс (Великобритания) – 90,40…23. Денис Некрасов (Россия) – 64,20.1. Тесс Ледо (Франция) – 85,60.2. Эмма Дальстрём (Швеция) – 83,80.3. Изабель Эткин (Великобритания) – 83,20…15. Лана Прусакова (Россия) – 65,66…18. Анастасия Таталина (Россия) – 57,33.