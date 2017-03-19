Артемьев: сборная России по регби смогла собраться, находясь под давлением

Капитан сборной России по регбипрокомментировал победу над командой Германии в домашнем матче чемпионата со счётом 52:20.«Мы довольны результатом матча, тем, что порадовали наших болельщиков, спасибо им за поддержку! Мы получили победу с бонусом. Это то, на что мы рассчитывали. В первом тайме мы допустили ряд ошибок, не смогли сочетать многофазовые атаки. Когда нам это удавалось, мы занесли две попытки в первые 40 минут. В перерыве мы поговорили, надо было надёжнее играть с мячом, больше его сохранять, что мы и делали во втором тайме. Хорошую встряску мы получили после двух удалений, хотя они были по делу. Тот результат, который мы показали при игре в меньшинстве, говорит о том, что команда смогла собраться, находясь под давлением.У сборной Германии есть прогресс, есть ряд клубов, которые помимо немецкого чемпионата выступают в других европейских чемпионата. За счёт этого им удаётся прогрессировать, плюс ряд игроков выступает во Франции, что позволяет им постоянно совершенствоваться и прибавлять», — приводит слова Артемьева пресс-служба Федерации регби России.