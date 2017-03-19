Расторгуев: формально Фуркад был не прав, но он выиграл в честной борьбе

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев прокомментировал инцидент с заменой магазина винтовки французом Мартеном Фуркадом на первом рубеже в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене.
«Желания оспорить победу Фуркада не было. Формально он, может, был и не совсем прав, но он не получал преимущества и выиграл в честной борьбе. Наоборот, он даже дал всем соперникам фору. Нужно бороться и побеждать на трассе. Там он никому не мешал, ничего особенного не сделал и сам потерял время на рубеже и был вынужден догонять соперников.
Несмотря на его победы, с ним реально бороться на равных. Все победимы. Просто надо работать над собой и хорошо готовиться. Тогда можно будет справиться и с Фуркадом», — передаёт слова Расторгуева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
Полную версию интервью с Расторгуевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».