Дальмайер: это был сумасшедший сезон, но просто здорово, что завтра нет гонки

Немецкая биатлонистка, завоевавшая по итогам завершившегося сезона «Большой хрустальный глобус» Кубка мира, выразила радость в связи с возможностью отдохнуть после трудных выступлений.«Это был сумасшедший сезон, феноменальный, но это просто здорово, что завтра нет гонки. Сейчас я ничего не буду делать и немного остужу голову», — приводит слова Дальмайер DPA.На чемпионате мира в Хохфильцене Лаура Дальмайер завоевала пять золотых медалей, став благодаря этому семикратной чемпионкой мира.