Коукалова: в этом сезоне я просто наслаждалась гонками

Чешская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в масс-старте на последнем этапе Кубка мира в Осло, а также подвела итоги завершившегося сезона.«Я не ожидала, что может произойти что-то вроде этого. Провела гонку очень расслабленно. Так что я рада, что мне повезло. На последнем круге тренеры кричали мне, чтобы я догнала Экхофф. Я пыталась, но знала, что останусь на втором месте. У меня не получалось ни атаковать, ни даже приблизиться к ней. Тириль бежала намного мощнее меня. Ещё я рада, что не пришлось ни с кем конкурировать.Я пыталась завоевать первое место в общем зачёте Кубка мира. Но для этого нужно концентрироваться на каждой гонке из раза в раз. Но в этом сезоне я просто наслаждалась гонками. Возможно, в следующем году всё будет иначе и у меня будет большее энергии», — приводит слова Коукаловой Ceska Televize.