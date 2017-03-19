IBU: Фуркад поступил верно, ошибся его тренер

Международный союз биатлонистов (IBU) официально прокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе КМ в Хольменколлене, когда француз, забывший зарядить винтовку перед стартом, попросил другой магазин и тренер бросил его ему.«На первом огневом рубеже Мартен Фуркад поднял руку, чтобы попросить помощь, в соответствии с правилами: у него не было патронов в магазине. На первый призыв о помощи не отреагировал никто из официальных лиц. Фуркад снова поднял руку и встал, но реакции официальных лиц снова не последовало. Фуркад вставал, чтобы взять магазин собственноручно, как написано в правилах, но французский тренер ему его бросил. Обычно такое не допускается правилами, но жюри решило, что Фуркад делал всё верно, так что было бы слишком жёстко дисквалифицировать его из-за ошибки тренера», — говорится в заявлении в официальном «твиттере» организации.