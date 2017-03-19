Шемпп: мне грустно из-за того, что у меня сейчас мало что получается

Немецкий биатлониствыразил сожаление по поводу того, что не смог навязать борьбу французу Мартену Фуркаду в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене, где Мартен завоевал золото, а Симон стал лишь 20-м, допустив три промаха.«Мне грустно из-за того, что у меня сейчас мало что получается. Всё могло быть совсем иначе. В такой форме, какая у меня сейчас, сложно бороться с тем, кто в этом сезоне был почти непобедим. Нужно реально смотреть на вещи», — приводит слова Шемппа DPA.