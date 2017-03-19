Кубок мира по лыжным гонкам завершился победой Клебо в пасьюте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на 15 километров свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Ставший вторым канадец Алекс Харви уступил Клебо только по результатам фотофиниша. Третье место занял норвежец Никлас Дюрхауг (отставание — 0,1 секунды).
Россияне Андрей Ларьков и Александр Бессмертных стали 8-м и 14-м соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап. Квебек, Канада
Мужчины. Гонка преследования, 15 км, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 32.44,5.
2. Алекс Харви (Канада) — 32.44,5.
3. Никлас Дюрхауг (Норвегия) — отставание 0,1…
8. Андрей Ларьков (Россия) — +27,6.
14. Александр Бессмертных (Россия) — +1.45,9.