Касперович: российские биатлонисты решили задачи на сезон практически на 80%

Главный тренер сборной России по биатлонуподвёл итоги сезона для мужской команды.«На заключительном этапе Кубка мира мы часто выступали не очень хорошо. В этом году у нас получилось неплохо, это касается всей мужской команды. Ребята показали достойные результаты. Здесь золото и бронзу выиграл Антон Шипулин. Важно, что в Хольменколлене дебютировали наши юниоры. Перед ними стояла задача посмотреть и сравнить свой уровень, познакомиться с элитной биатлонной семьёй. Можно сказать, эти молодые спортсмены прошли кубковую школу высшей лиги. Они побывали на этапе в Контиолахти, посмотрели, как работают спортсмены, что происходит на трассе, увидели воочию уровень Кубка мира. В Хольменколлене они уже сами приняли участие в гонках. После своих стартов они сразу сказали, что здесь совсем другой уровень, другие скорости и стрельба, её качество. Думаю, всё это будет мотивировать спортсменов на дальнейшую подготовку к более высоким результатам.Сезон в целом можно разделить две части — до чемпионата мира и после. В Хохфильцене наша команда завоевала золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Задачи, которые ставились перед командой в сезоне, были решены практически на восемьдесят процентов. Основная задача была посмотреть тех спортсменов, которые способны на следующий год представлять сборную команду на Олимпийских играх. Вторая задача — смоделировать подготовку к Играм. Выполняя первую задачу, мы успешно выступили на чемпионате мира — завоевали медали. Мужская команда выиграла в этом сезоне «Хрустальный глобус» в зачёте эстафет.Просматривая спортсменов, мы увидели всех как в мужской команде, так и в женской. В этом году мы учли те ошибки, которые были раньше. Мы давали спортсменам возможность стартовать не в одной гонке или этапе, а на двух-трех этапах Кубка мира. Давали спортсменам право на ошибку. Что касается чемпионата мира — я считаю, что мужская команда выступила достаточно успешно. Шипулину не хватило буквально одного выстрела в нескольких гонках. Плюс выиграли две медали, одну из них — в самой престижной биатлонной дисциплине, классической эстафете. К сожалению, были допущены ошибки при подводке молодых спортсменов, Антона Бабикова и Максима Цветкова. Цветков, например, плохо провел спринт и не отобрался в гонку преследования, но уже в эстафете показал хороший уровень. У мужской команды очень хороший потенциал», — приводит слова Касперовича официальный сайт СБР.