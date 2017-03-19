Двоеборец Френцель в пятый раз подряд завоевал кубок мира

Немец Эрик Френцель выиграл заключительную гонку Гундерсена на финальном этапе Кубка мира в Шонахе (Германия) и в пятый раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжному двоеборью.Став восьмым в прыжках на лыжах с трамплина, Френцель первым финишировал в 10-километровой лыжной гонке. Второе место занял француз Франсуа Бро. Замкнул тройку призёров японец Акито Ватабе.1 (8-й после прыжка). Эрик Френцель (Германия) – 28.49,7.2 (17). Франсуа Бро (Франция) – отставание 7,7.3 (16). Акито Ватабе (Япония) – + 11,2.1. Эрик Френцель (Германия) – 1734.2. Йоханнес Рыдзек (Германия) – 1609.3. Акито Ватабе (Япония) – 1086…52. Вячеслав Барков (Россия) – 22…55. Эрнест Яхин (Россия) – 17.