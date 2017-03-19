Двоеборец Френцель в пятый раз подряд завоевал кубок мира

Немец Эрик Френцель выиграл заключительную гонку Гундерсена на финальном этапе Кубка мира в Шонахе (Германия) и в пятый раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжному двоеборью.
Став восьмым в прыжках на лыжах с трамплина, Френцель первым финишировал в 10-километровой лыжной гонке. Второе место занял француз Франсуа Бро. Замкнул тройку призёров японец Акито Ватабе.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Финальный этап. Шонах, Германия
Гонка Гундерсена. К-95 + 10 км
1 (8-й после прыжка). Эрик Френцель (Германия) – 28.49,7.
2 (17). Франсуа Бро (Франция) – отставание 7,7.
3 (16). Акито Ватабе (Япония) – + 11,2.
Итоговый зачёт Кубка мира
1. Эрик Френцель (Германия) – 1734.
2. Йоханнес Рыдзек (Германия) – 1609.
3. Акито Ватабе (Япония) – 1086…
52. Вячеслав Барков (Россия) – 22…
55. Эрнест Яхин (Россия) – 17.