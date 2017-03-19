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Касперович: помимо Акимовой и Старых в новом сезоне рассчитываем на молодёжь

19 марта 2017, воскресенье. 22:18. Другие
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал результаты женской команды в завершившемся сезоне.

«Женская команда подошла к чемпионату мира в хорошем функциональном состоянии. Их скорость не упала, а даже выросла по сравнению с предыдущими этапами. Тренерский штаб абсолютно чётко и грамотно спланировал заключительный этап подготовки. Не получилось у девочек, к сожалению, со стрельбой — здесь у нас был провал. Будем ещё разбираться и работать над этим.

В женской команде у нас сегодня есть две спортсменки, которые способны конкурировать на самом высоком уровне, — это Татьяна Акимова и Ирина Старых. К примеру, Татьяна Акимова проигрывает равнинную часть дистанции, у неё слабый плечевой пояс — и нам есть над чем работать, мы имеем огромнейший резерв. Если говорить о стрелковой части, то Таня сейчас уже неплохо работает на рубеже. Теперь надо ещё повысить скорострельность и улучшить качество стрельбы. Мы знаем все эти ошибки, нам есть над чем работать. У Ирины Старых были три года перерыва, не было стрессовых соревновательных ситуаций. Сейчас ей очень сложно, поэтому нет стабильности. Она здорово выступала в этом году — была четвёртой на чемпионате мира, хорошо прошла этап в эстафете. Таким образом, сегодня у нас есть две спортсменки, способные решать задачи по завоеванию медалей. Плюс есть молодёжь, которая здорово прогрессирует, — на неё мы тоже рассчитываем», — приводит слова Касперовича официальный сайт СБР.
Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Александр Касперович Ирина Старых Татьяна Акимова
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19 марта 2017, воскресенье
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