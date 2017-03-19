Горнолыжник Хорошилов — шестой в зачёте Кубка мира в слаломе

В Аспене (США) завершился финал Кубка мира по горнолыжному спорту. В слаломе победил швед Андрей Мирер. Второе место занял немец Феликс Нойройтер, третье — австриец Михаэль Матт. Россиянин Александр Хорошилов показал седьмое время.
Кубок мира в слаломе и в общем зачёте завоевал австриец Марсель Хиршер. Хорошилов в зачёте слалома стал шестым, в общем зачёте – 19-м.
Горнолыжный спорт. Финал Кубка мира. Аспен, США
Мужчины. Слалом
1. Андре Мирер (Швеция) – 1.27,97.
2. Феликс Нойройтер (Германия) – 1.28,11.
3. Михаэль Матт (Австрия) – 1.28,12…
7. Александр Хорошилов (Россия) – 1.28,62.
Итоговый зачёт Кубка мира в слаломе
1. Марсель Хиршер (Австрия) – 735.
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 575.
3. Манфред Мёльг (Италия) – 476…
6. Александр Хорошилов (Россия) – 372.
Итоговый общий зачёт Кубка мира
1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1599.
2. Кьетиль Янсруд (Норвегия)– 924.
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 903…
19. Александр Хорошилов (Россия) – 372…
124. Александр Андриенко (Россия) – 15.