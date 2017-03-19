Шиффрин выиграла Кубок мира по горнолыжному спорту среди женщин

Женский подиум в гигантском слаломе на финальном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Аспене (США) получился полностью итальянским. Победила Федерика Бриньоне, второй стала Софья Годжиа, третьей – Марта Бассино. Победу в Кубке мира в зачете гигантского слалома одержала француженка Тесса Ворли.
Общий зачёт Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин выиграла американка Микаэла Шиффрин.
Горнолыжный спорт. Финал Кубка мира. Аспен, США
Женщины. Гигантский слалом
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.58,01.
2. Софья Годжиа (Италия) – 1.59,45.
3. Марта Бассино (Италия) – 1.59,48.
Итоговый зачёт Кубка мира в гигантском слаломе
1. Тесса Ворли (Франция) – 685.
2. Микаэла Шиффрин (США) – 600.
3. Софья Годжиа (Италия) – 405.
Итоговый общий зачёт Кубка мира
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1643.
2. Илка Штуец (Словения) – 1325.
3. Софья Годжиа (Италия) – 1197…
107. Ксения Алопина (Россия) – 14…
130. Екатерина Ткаченко (Россия) – 3…
134. Александра Прокопьева (Россия) – 1.