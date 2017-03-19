Шиффрин выиграла Кубок мира по горнолыжному спорту среди женщин

Женский подиум в гигантском слаломе на финальном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Аспене (США) получился полностью итальянским. Победила Федерика Бриньоне, второй стала Софья Годжиа, третьей – Марта Бассино. Победу в Кубке мира в зачете гигантского слалома одержала француженка Тесса Ворли.Общий зачёт Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин выиграла американка Микаэла Шиффрин.1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.58,01.2. Софья Годжиа (Италия) – 1.59,45.3. Марта Бассино (Италия) – 1.59,48.1. Тесса Ворли (Франция) – 685.2. Микаэла Шиффрин (США) – 600.3. Софья Годжиа (Италия) – 405.1. Микаэла Шиффрин (США) – 1643.2. Илка Штуец (Словения) – 1325.3. Софья Годжиа (Италия) – 1197…107. Ксения Алопина (Россия) – 14…130. Екатерина Ткаченко (Россия) – 3…134. Александра Прокопьева (Россия) – 1.