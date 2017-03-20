МФК «Спартак» на выезде обыграл «Хазар» в матче 23-го тура Высшей лиги

Московский «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге на выезде обыграл астраханский «Хазар» со счётом 9:4. Нападающий красно-белыхотметился хет-триком. Для столичной команды эта победа стала 19-й в 21 матче. «Хазар» потерпел 16-е поражение в 20 играх.«Хазар» (Астрахань) — «Спартак» (Москва) — 4:9 (3:6).: Нишнианидзе, 3 (0:1); Абрамов, 9 (0:2); Циммерман, 10 (0:3); Рязанцев, 10 (1:3); Саносян, 13 (1:4); Абрамов, 19 (1:5); Ихшимбеев, 20 (2:5); Саносян, 23 (2:6); Рязанцев, 24 (3:6, 10 м); Нишнианидзе, 28 (3:7); Циммерман, 32 (3:8; 6 м); Циммерман, 46 (3:9); Чхаидзе, 48 (4:9).«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, «Хазар» — 12-е.