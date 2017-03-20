Карякин, Алекно и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ

Шахматист Сергей Карякин, главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщается на официальном сайте президента России. Соответствующий указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин. В список вошли 40 человек.
«Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утверждённым настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов Российской Федерации, приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе», — говорится в сообщении.