Планиншек: шестое место Хорошилова в слаломном зачёте – это весомое достижение

Главный тренер сборной России по горнолыжному спортуоценил выступлениев завершившемся розыгрыше Кубка мира. На заключительном этапе Кубка мира в Аспене он стал седьмым в слаломе. В слаломном зачёте Хорошилов занял шестое место.«Думаю, что Хорошилов должен быть доволен своими результатами. Шестое место в общем зачёте – это, безусловно, весомое достижение, в прошлом году он завершил сезон на пятой строчке, два года назад стал третьим. Разница между третьим и седьмым местом не так велика по времени. Так что, если ты три года к ряду один из лучших в своем деле, это просто отлично.Если подводить краткий итог, то это был хороший сезон, в котором нам удалось добиться трёх подиумов, к тому же семь раз мы оказывались в первой десятке, а на чемпионате мира заняли пятое место. На последнем этапе Хорошилов стал седьмым в слаломе – это тоже отличный результат», — цитирует Планиншека «Р-Спорт».