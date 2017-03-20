Решетников: ЧМ по летнему биатлону должен оживить экономику Пермского края

Глава Пермского краярассказал о подготовке Чайковского к чемпионату мира по летнему биатлону 2017 года. Соревнования пройдут на лыже-биатлонном комплексе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» с 22 по 28 августа.«Мы ожидаем не менее 200 спортсменов из 26 стран и более 7000 гостей. Наша задача – достойно принять такую внушительную делегацию и сделать её пребывание в Чайковском максимально комфортным и безопасным. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского, и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий», — цитируют Решетникова «Новости Перми».На ремонт местных трасс Чайковского района протяжённостью 400 км выделено в общем объёме 1,03 млрд рублей из дорожного фонда. Помимо этого, из краевого бюджета выделено свыше 30 млн рублей на ремонт центральных улиц Чайковского.