Шемпп: Фуркад заслуженно победил в зачёте масс-стартов

Немецкий биатлонист Симон Шемпп прокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француз Мартен Фуркад забыл перед стартом зарядить винтовку и тренер бросил ему магазин. В итоге Фуркад одержал победу и обошёл Шемппа в зачёте масс-стартов.
«Я очень хотел завоевать „Малый хрустальный глобус“, но должен признать, что пока не соответствую топ-уровню, чтобы бросить вызов Мартену. Бросали ему обойму или нет, он заслуженно победил в зачёте масс-стартов. Я боролся до конца», — написал Шемпп на своей странице в «Фейсбуке».