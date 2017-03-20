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Шемпп: Фуркад заслуженно победил в зачёте масс-стартов

20 марта 2017, понедельник. 13:29. Другие
Немецкий биатлонист Симон Шемпп прокомментировал эпизод, произошедший на первом огневом рубеже в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, когда француз Мартен Фуркад забыл перед стартом зарядить винтовку и тренер бросил ему магазин. В итоге Фуркад одержал победу и обошёл Шемппа в зачёте масс-стартов.

«Я очень хотел завоевать „Малый хрустальный глобус“, но должен признать, что пока не соответствую топ-уровню, чтобы бросить вызов Мартену. Бросали ему обойму или нет, он заслуженно победил в зачёте масс-стартов. Я боролся до конца», — написал Шемпп на своей странице в «Фейсбуке».
Источник: Sport Informations Dienst Сообщить об ошибке
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Мартен Фуркад Симон Шемпп
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