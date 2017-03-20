Е. Устюгов: после побед Сергея меня завалили поздравительными эсэмэсками

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин, завершивший карьеру по окончании сезона-2013/14, признался, что недавно его перепутали с лыжником. Сергей в этом сезоне стал победителем «Тур де Ски», а на чемпионате мира завоевал две золотые и три серебряные награды.«Буквально неделю назад я заходил в магазин, через неделю после побед Сергея, и меня начинают поздравлять и спрашивать, мол, ты уже вернулся из-за границы? Я говорю: «Да, быстро слетал, отбежал 7 дней и уже здесь». Когда Сергей выиграл «Тур де Ски», меня завалили поздравительными эсэмэсками: «Молодец, поздравляем, держать в том же духе». Я всем отвечаю: «Спасибо огромное, не знаю, с чем вы меня поздравляете, но спасибо».Вообще я давно знаком с Сергеем и с ним нахожусь в очень хороших отношениях. Я всегда был за него. А к этой путанице отношусь нормально», – цитирует Устюгова САН «Красноярск».