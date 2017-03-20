Фуркад: уверен, что никогда не смогу повторить такой сезон

Французский биатлонист Мартен Фуркад, ставший обладателем Кубка мира и установивший рекорд по количеству подиумов за сезон, признался, что повторить такой успех ему будет практически невозможно. В прошедшем сезоне на счету Мартена 14 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Помимо этого Фуркад сравнялся по количеству побед в сезоне со шведкой Магдаленой Форсберг. Также Мартен повторил достижение Форсберг и норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, в шестой раз став обладателем «Большого хрустального глобуса».
«Я не думал, что такое невозможно. Но у меня было всё, чтобы сделать это. Я находился в хорошей форме, и мне сопутствовала удача.
В нашем виде спорта могут победить не только два-три человека. Есть Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Антон Шипулин, Симон Шемпп. Это именитые спортсмены. В этом году Йоханнес значительно прибавил в стрельбе, но я всё равно сумел обыграть его и одержать 14 побед. Это потрясающе, у меня нет слов. Уверен, что никогда не смогу повторить такое», — цитирует Фуркада VG.