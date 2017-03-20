Антропов и Долгин возглавили оргкомитет академии бадминтона

В Москве состоялось первое заседание оргкомитета по созданию академии бадминтона в Московской области. Сопредседателями оргкомитета стали председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов и председатель совета директоров Urban Group. Трёхэтажное здание современного ФОКа с центром развития бадминтона площадью 19 тыс. кв. м расположится в западной части города Лайково. Инвестиции в строительство и оснащение спортивного центра составят свыше 785 млн рублей. Работы начнутся в мае 2018 года.«Мне импонирует системный подход, даже я бы сказал дотошность, с которой подходят наши партнёры к делу. Уже сейчас проведён огромный объём предварительной работы, сделана оценка возможностей нового комплекса, функционирования его основных систем с привязкой к реальной городской среде. Специалисты выспросили у нас, кажется, всё, вплоть до меню и шкафчиков для одежды, не говоря уже о вещах, принципиальных для спортивного бадминтона. Мы будем стараться активно двигаться в этом направлении, чтобы действительно был создан комплекс высокого мирового уровня», — цитирует Антропова пресс-служба НФБР.