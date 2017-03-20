Исколком ФХМР отменил дисквалификацию главного тренера «Енисея» Ломанова

Исполком Федерации хоккея с мячом России отменил решение о дисквалификации на два года и шесть месяцев главного тренера красноярского «Енисея», сообщает официальный сайт ФХМР. 6 декабря Ломанов был дисквалифицирован «за многократные грубые и циничные нарушения, носящие явный умысел на неисполнение регламента всероссийских соревнований».В случае дальнейших нарушений Ломановым норм, установленных ФХМР, исполком оставляет за собой право обратиться в контрольно-дисциплинарный комитет.