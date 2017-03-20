Ломанов: не испытываю радости, рассчитывал, что дисквалификацию отменят раньше

Главный тренер красноярского «Енисея»прокомментировал решение исполкома Федерации хоккея с мячом России об отмене его дисквалификации. 6 декабря 2016 года Сергей Иванович был дисквалифицирован «за многократные грубые и циничные нарушения, носящие явный умысел на неисполнение регламента всероссийских соревнований» на срок в два года и шесть месяцев.«Если честно, не испытываю никакой радости. Я знаю, что ни в чём не виноват, и вообще рассчитывал, что это произойдёт намного раньше. Не знаю даже, как себя вести в такой ситуации. Осталось два дня до полуфинального матча, и сейчас я не собираюсь махать шашкой и кричать: «Я вернулся! Я снова работаю!» Это может повлиять на отношения внутри коллектива, на тактические взаимодействия команды. Последнее время я не мог находиться внутри команды, не стоял у бортика, и во время моего отсутствия был создан определённый новый рисунок игры, который я боюсь испортить. Главное сейчас – не навредить», — сказал Ломанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.