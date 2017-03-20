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Клиника Maxima Vet предоставляет скидки на ветчек членам ФКСР

20 марта 2017, понедельник. 19:15. Другие
Ветеринарная клиника Maxima Vet запускает специальную акцию для всех членов Федерации конного спорта России. С 20 марта по 31 мая им предоставляется скидка на ветчек на территории клиники. Стоимость полного предпродажного осмотра и 14 снимков с описанием (снимок шеи в подарок) по акции составляет 8500 рублей.

Для получения услуги по акции необходимо быть действительным членом ФКСР, оплатившим членские взносы за 2017 год, и быть подписчиком групп Maxima Vet в социальных сетях «ВКонтакте» или «Фейсбук».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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