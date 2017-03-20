Ломанов: за скандал с матчем «Водник» — «Байкал-Энергия» наказали не тех

Главный тренер красноярского «Енисея», дисквалификация которого сегодня отменена решением исполкома Федерации хоккея с мячом России, прокомментировал недавний скандал с матчем между «Водником» и «Байкалом-Энергией», где было забито 20 мячей в свои ворота.«Что касается нашумевшего матча между «Водником» и «Байкалом-Энергией», могу сказать, что наказали не тех. Настоящим виновникам удалось избежать наказания и выйти сухими из воды. Но это только пока! Уже сегодня просачивается информация о том, что кто-то звонил, давил на команды, говорил, как им нужно играть. Я уверен, скоро все мы узнаем имена и фамилии людей, инициировавших такое поведение команд», — сказал Ломанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.