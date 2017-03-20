Лыжник Турышев завершает карьеру и станет вторым тренером сборной России

Трёхкратный чемпион России, двукратный чемпион зимней Универсиады 2009 года в Харбине российский лыжникзавершает спортивную карьеру и войдёт в тренерский штаб. Турышев был спарринг-партнёром у олимпийского чемпиона Сочи на дистанции 50 километров. Произошедшие изменения прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России«Маркус Крамер сделал предложение, чтобы вторым тренером к нему пришёл Сергей Турышев. Я абсолютно с этим согласна и думаю, что для нас на будущее это очень хороший шаг. Серёга сможет научиться многому и дальше потом работать в команде самостоятельно. И это будет хороший тандем», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».