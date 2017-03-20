Рудакова: допинг-офицеры к нам не приезжали с 17 января — это пугает

Чемпионка мира среди девушек и юниоров, чемпионка Европы среди юниоров и молодёжи в беге на 400 метров с барьерамиподала заявку в IAAF и рассчитывает выступить на международных турнирах в летнем сезоне. Однако для этого, кроме разрешения федерации, нужно ещё сдать определённое число допинг-проб и выполнить квалификационные нормативы. При этом недавно стало известно, что чемпионат России по лёгкой атлетике перенесён на конец июля, когда уже закончится срок выполнения квалификационных нормативов на чемпионат мира.«Я только пару дней назад узнала о переносе сроков чемпионата страны, и для меня это несколько странное решение, потому что когда мы заполняли заявки, то отталкивались от нашего календаря, чтобы коммерческие старты не накладывались ни на какие отборы. А теперь получается, что норматив надо выполнять раньше, и будет ли его учитывать федерация, неизвестно. Всё-таки все строят пик подготовки к главным стартам, и в любом случае мы надеемся на положительное решение IAAF. Поэтому надеюсь, что у нас будет возможность выполнить норматив на других стартах.Что касается определённого количества допинг-проб, в последний раз к нам с Тимофеем Чалым допинг-офицеры приезжали 17 января, и нас это тоже несколько пугает, потому что мы входим в международный пул тестирования и хотелось бы, чтобы нас брали чаще, чтобы потом не было проблем с допуском на международные старты. Мы аккуратно заполняем систему АДАМС, и все всегда знают, где нас найти, но уже с января к нам никто не приезжал. Надеюсь, ситуация исправится и на сбор в Сочи, где находятся много легкоатлетов, всё-таки приедет допинг-контроль», — приводит слова Рудаковой пресс-служба ВФЛА.