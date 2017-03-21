Эрдоган: МОК не доверяет Турции крупные международные турниры с помощью уловок

Президент Турциине обошёл в своих обвинениях и Международный олимпийский комитет, который, по мнению политика, сознательно, не без помощи хитрости и уловок, не доверяет Турции проведение крупнейших международных соревнований. С самого начала своей политической карьеры Эрдоган мечтает о проведении в Турции Олимпийских игр, но МОК не хочет поручать проведение Игр мусульманской стране, сообщает Reuters.Эрдоган, который ранее занимал пост мэра Стамбула, заявил, что Турция уже доказала свою способность проводить крупные мероприятия, значительно улучшив спортивную инфраструктуру за последние 14 лет. Однако провела лишь Европейский олимпийский фестиваль молодёжи в феврале 2016 года – первое спортивное мероприятие за четверть века.