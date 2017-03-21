Вяльбе: самое большое разочарование – это Юлия Чекалёва и Полина Кальсина

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление сборной России в завершившемся розыгрыше Кубка мира и сказала, что в тренерском штабе изменений не будет.
«Конечно, положительных воспоминаний осталось больше, всегда так: победы остаются в памяти намного дольше. Но и недопуск ребят к соревнованиям тоже запомнился. В целом сезон получился хорошим. В начале, когда началась вся эта катавасия с ребятами, казалось, что всё, руки опустились, но жизнь штука такая — где-то тебя бьёт, а где-то поднимает.
В мужской команде откровенно никто не разочаровал, сказать такого не могу. А в женской, как я уже говорила, самое большое разочарование – это Юлия Чекалёва и Полина Кальсина. Моё глубокое убеждение, что они могут гораздо лучше выступать. Как говорится, у нас и лучше, в принципе, нет. Но если их самих этот результат удовлетворяет, то мне обидно и досадно. Потому что мы на самом деле делаем для них очень многое, многие команды в мире так не готовятся и не тренируются. Мы живём за счёт государства, и, несмотря на кризис в стране и в мире, ни один сбор у нас не был сорван, всё, что нужно спортсменам, для них делается. Мне говорят: „Что вы думаете, у нас нет желания?“ Нет характера такого, какой нужен. Нужно не просто ходить и думать, что „вот я такая хорошая“, а нужно биться до последней капли.
По тренерам — все останутся, менять никого не будем. Может быть, кто-то не очень доволен работой Данилы Борисовича Акимова, но могу сказать и другое: тренировалась, к примеру, Кальсина, и показывала с Акимовым такой же результат, как сейчас у Маркуса. Юля Чекалёва застала его, результат как был, так и остался», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».