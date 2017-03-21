Цветков: буду работать и стремиться выдать 110 процентов в следующем году

Российский биатлонист Максим Цветков подвёл итоги завершившегося сезона. На чемпионате мира в Хохфильцене он выиграл золото в эстафете. В общем зачёте Кубка мира Максим стал 19-м.
«Сезон-2016/17 для меня закончен. Было очень много хорошего в этом сезоне, некоторые моменты запомнятся на долгие годы. Но были и ошибки, неудачи. Концовка сезона выдалась очень тяжёлой, но это только добавило мотивации на межсезонье. Буду работать и стремиться выдать 110 процентов в следующем году. Всем спасибо за поддержку на протяжении всего сезона! Вместе мы сила!» – написал Цветков на своей странице в «Инстаграме»